Ашхабад, , 22:47 — REGNUM Министерство внутренних дел Туркмении проводит переаттестацию сотрудников правоохранительных органов. Обязательным условием для ее успешного прохождения является соответствие веса полицейских разрешенному нормативу — не более 100 килограммов, передает «Азатлык».

На похудение полицейским дали ровно месяц. Тех из них, кто не сможет сбросить лишние килограммы, заставят написать заявление об уходе по собственному желанию.

Издание отмечает, что увольнять их будут вне зависимости от чина и должности, поскольку, как сообщает источник в правоохранительных органах, нынешний руководитель МВД «не любит толстых полицейских».

Также комиссия проверит знания и способность полицейских выполнять нормативы по физической подготовке.

По еще одному негласному требованию руководства министерства внутренних дел полицейские должны до 1 января 2020 года вернуть обратно в Туркмению своих ближайших родственников, работающих за рубежом.