Сринагар, Индия, , 08:59 — REGNUM Администрация индийского Джамму и Кашмира освободила из-под стражи еще двух оппозиционных деятелей. Об этом 25 ноября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

В официальном заявлении представители администрации Джамму и Кашмира подчеркнули, что из-под стражи были освобождены Дилавар Мир и Гулам Хасан Мир. Оба политика являются высокопоставленными деятелями оппозиционной «Народной демократической партии» (НДП) и в прошлом были депутатами местного законодательного собрания. Они были арестованы 5 августа 2019 года и пробыли под стражей более 110 дней.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения стабильности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства заключило под стражу влиятельных оппозиционных деятелей региона, в том числе бывших главных министров Джамму и Кашмира Махбубу Муфти и Омара Абдуллу.