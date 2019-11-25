Кафе находится буквально в 5 минутах ходьбы от проспекта Руставели, где в эти минуты проходит акция протеста оппозиции.

В кафе направились гражданские активисты. Из-за этого кафе вход в кафе закрыли сотрудники охраны президента.

Около 15 гражданских активистов выстроились перед кафе, стали свистеть и скандировать «Рабы!». Они принесли с собой банки с солеными огурцами, которые в Грузии подают к лобио. Протестующие обвинили Зурабишвили в том, что ее «не интересует политический кризис в стране», раз она «спокойно ужинает в двух шагах от акции протеста оппозиции».

Президент вынуждена была покинуть кафе только после того, как полиция выставила оцепление возле дверей. Гражданских активистов и прессу оттеснили от входа. Зурабишвили покинула кафе без комментариев.

Напомним, в Тбилиси проходит акция оппозиции. Протестующие намерены пикетировать парламент.