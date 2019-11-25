Екатеринбург, , 22:34 — REGNUM Новым директором Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) стал Руслан Долженко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

До этого Долженко возглавлял кафедру экономики труда и управления персоналом другого екатеринбургского вуза — Уральского государственного экономического университета.

39-летний директор является доктором экономических наук, у него два высших образования — по специальности «экономика труда» и «юриспруденция». Также у руководителя есть организационный опыт в Алтайском государственном университете, в «Высшей школе экономики» и ТУ УГМК.

Ранее, в сентябре 2018 года на должность главы института был поставлен Дмитрий Репин. Руководитель продержался год и месяц.

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