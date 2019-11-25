Тбилиси, , 22:31 — REGNUM Митингующие у здания парламента Грузии сторонники оппозиции разбили шесть палаток прямо на проезжей части проспекта Руставели в Тбилиси, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сделали они это для того, чтобы транспорт не мог возобновить движение.

В планы оппозиции входит пикетирование здания парламента и блокирование всех подходов к нему. Оппозиция тем самым намерена помешать правящей партии «Грузинская мечта» провести намеченное на 26 ноября пленарное заседание парламента.

Отметим, что полиция отобрала у митингующих бочки, которые они тащили с собой по улице Амаглеба. Лидеры оппозиции выразили протест и заявили, что полицейские отбирают у участников акции личные вещи.

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