Хмеймим, Сирия, , 22:25 — REGNUM На северо-востоке Сирии российские военные провели наземное и воздушное патрулирование, сообщил 25 ноября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Наземное патрулирование проводилось подразделениями российской военной полиции по одному маршруту в провинции Ракка и по трём маршрутам в провинции Алеппо.

Кроме того, вертолёты армейской авиации осуществили воздушное патрулирование приграничных районов северо-востока Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно положений российско-турецкого Меморандума от 22 октября, часть приграничных районов Сирии патрулирует российская военная полиция, а в некоторых зонах осуществляется совместное российско-турецкое патрулирование для обеспечения отвода курдских вооруженных отрядов от границы с Турцией.

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