Загреб, , 12:22 — REGNUM Нынешний президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович теряет свою популярность, согласно результатам регулярных ежемесячных социологических опросов в Хорватии. Однако она по-прежнему имеет самый большой процент поддержки в предвыборной гонке. Популярность других кандидатов также медленно тает, в то время как лишь один кандидат укрепляет свои позиции — Мислав Колакушич, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 25 ноября.

Колинда Грабар-Китарович от Хорватского демократического содружества имеет теперь 32,4% поддержки избирателей, потеряв гораздо больше голосов, чем Зоран Миланович от Социал-демократической партии, который в настоящее время может рассчитывать лишь на 21,9% поддержки респондентов. Позиции немного сдал и Мирослав Шкоро, независимый кандидат, и теперь может рассчитывать на 17,3% голосов. Единственный, кто мог быть доволен в прошлом месяце, — это Мислав Колакушич, имеющий поддержку в 7,4% его рейтинг неуклонно растёт.

Остальными кандидатами в президенты являются Далия Орешкович, имеющий поддержку в 3,1%. Иван Пернар, рейтинг которого вырос до 3%, Ава Карабатич — 2,1%, а Деян Ковач, как и месяц назад, может рассчитывать на 1,6% голосов. Другие кандидаты в сумме получили 3,3% голосов респондентов, а неопределившихся — 7,9%.