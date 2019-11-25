Анкара, , 22:42 — REGNUM По окончании переговоров президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани и рабочего обеда в составе делегаций в резиденции эмира Государства Катар состоялась официальная церемония подписания соглашений. Главы МИД двух стран Мевлют Чавушоглу и Мухаммад бен Абд ар-Рахман аль-Тани подписали «Совместную декларацию 5-го заседания Высшего турецко-катарского стратегического комитета».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, главы Центробанков двух стран Мурат Уйсал и шейх Абдаллах бен Сауд аль-Тани подписали «Соглашение об изменении обмена турецкой лиры и катарского риала». Министры по вопросам окружающей среды Турции и Катара Мурат Курум и Абдаллах бен Абд аль-Азиз ас-Субайе подписали «Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества в градостроительстве». Также была подписана «Декларация о совместных намерениях в вопросе сотрудничества по лабораторным проектам, призванным облегчить торговлю и защитить потребителя». Министры промышленности двух стран Мустафа Варанк и Али бен Ахмед аль-Кувари подписали межправительственное «Соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и технологий».

Между Турцией и Катаром подписано «Соглашение о взаимопонимании в вопросе сотрудничества по стандартизации и оценке соответствия». Соглашение о взаимопонимании также подписали финансовый и инвестиционный департаменты администрации президента Турции с центральным финансовым учреждением и агентством по поддержке инвестиций Катара.