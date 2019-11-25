Душанбе, , 22:08 — REGNUM До конца 2019 года на российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане, будет переброшен новейший комплекс радиопомех «Поле-21». Первый комплект специальной аппаратуры ожидают в Гиссаре, куда он будет доставлен самолётами военно-транспортной авиации, сообщили сегодня, 25 ноября, в Центральном военном округе (ЦВО).

Отмечается, что в совокупности со средствами РЭБ «Житель», «Силок» и «Лесочек», которые уже развёрнуты на российской базе, комплексное применение «Поле-21» повысит защищённость воинского соединения как от дронов, так и от средств радиоэлектронной, радиотехнической разведки и наведения высокоточного оружия.

В частности, комплекс «Поле-21» обеспечивает радиоподавление аппаратуры, которая использует сигналы, получаемые по каналам глобальных радионавигационных и спутниковых систем, защищая таким образом стратегически важный объект от БПЛА, крылатых ракет и управляемых авиабомб. В зоне прикрытия может быть выставлено до ста постов радиопомех.

В ЦВО подчеркнули, что аппаратура приспособлена к различным климатическим условиям — автоматизированная система работает при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия.