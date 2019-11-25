Сана, , 21:58 — REGNUM Йеменские хуситы осуществили масштабный удар ракетами и беспилотниками по военным объектам возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в районе портового города Моха на Красном море, сообщает 25 ноября подконтрольный хуситам портал «Аль-Масдар».

По информации хуситов, более 20 беспилотников и девять баллистических ракет были применены для удара по военным лагерям в Мохе.

«Аль-Масдар» утверждает, что в результате были убиты и ранены свыше 350 военных Судана, ОАЭ и Саудовской Аравии, уничтожены пять складов с вооружением и неустановленное количество техники.

Массированный удар, утверждает представитель хуситов, стал ответом на воздушные удары авиации арабской коалиции по северным районам Йемена.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённый конфликт в Йемене начался в марте 2014 года, а с 2015 года в него на стороне йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади вмешалась Саудовская Аравия и ряд иных стран, составивших Арабскую коалицию.

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