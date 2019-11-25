Душанбе, , 21:43 — REGNUM В Таджикистане на 201-й российской военной базе прошли антитеррористические учения, сообщает сегодня, 25 ноября, пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Основной целью была защита особо значимых военных объектов базы: штаба и парка боевых машин от угрозы захвата террористами.

Подразделения по борьбе с терроризмом были приведены в боевую готовность. Затем под прикрытием бронетехники порядка 300 военнослужащих оперативно выдвинулись к захваченным объектам базы, блокировав и уничтожив условного противника.

В мероприятии было также задействовано свыше 10 единиц военной техники. В том числе беспилотный летательный аппарат «Тахион», благодаря которому военные во время проведения операции осуществляли контроль и управление группами захвата и огневым прикрытием.

Как отметили в ЦВО, военнослужащие, находящиеся на боевом дежурстве, справились с поставленной задачей на отлично.

Отметим, что подобные учения на 201-й российской военной базе в Таджикистане проводятся постоянно. Это позволяет личному составу базы повышать уровень своей подготовки по противодействию террористическим угрозам.