Ашхабад, , 21:42 — REGNUM С середины ноября для интернет-пользователей Туркмении оказался закрыт доступ к сайту крупнейшей электронной энциклопедии — Википедии, передает Turkmen.news.

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Наиболее вероятной причиной блокировки стало появление в разделе, посвященном президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову, информации о нелестных характеристиках, которые дают иностранные дипломаты туркменскому лидеру.

По данным источника в правительственных кругах, Википедия оказалась недоступна в Туркмении именно после того, как на страничку о Бердымухамедове была добавлена вкладка «Личность и взгляды», содержащая выдержки из дипломатических сообщений сотрудников посольства США в Ашхабаде, которые стали достоянием общественности благодаря хакерам Wikileaks.

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