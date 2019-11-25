Копенгаген, , 22:30 — REGNUM Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила о том, что начинает работу по увеличению военного бюджета Дании до 2% от ВВП. Глава ведомства имеет твердое намерение этого добиться и требует теперь конкретных ответов на то, как этого можно достичь.

Новая рабочая группа призвана выяснить, как Дания может приблизиться к цели НАТО о 2% от ВВП, которая была зафиксирована в итоговом документе Уэльского саммита НАТО в 2014 году. В настоящее время страна выделяет порядка 1,5% на военные нужды. Об этом Трине Брамсен заявляет в преддверии начала саммита государств-членов НАТО в Лондоне в декабре 2019 года. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

«Мы посылаем другим странам, входящим в Североатлантический альянс сигнал о том, что в мы в Дании очень ответственно подходим к нашим обязанностям: когда нужно — мы участвуем в операциях, и когда необходимо — выделяем больше средств», — добавила министр обороны. Увеличение военных расходов до 2% от ВВП будет означать, что датскому правительству предстоит найти дополнительно 2,5 миллиона долларов.