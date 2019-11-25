Афины , , 21:32 — REGNUM Греческий парламент проголосовал против поправок в местную конституцию, которые предусматривают разделение государства и цервки. Об этом сообщает портал Iefimerida.

Первые две поправки поддержало 83 парламентария, третью — 85, четвёртую — 124. Всего в парламенте Греции — 300 депутатских мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изменить конституцию предложила коалиция левых сил во главе с экс-премьером Греции Алексисом Ципрасом. На сегодняшний день присягу у первых лиц государства принимает архиепископ Афинский и всей Греции.