Бени, Конго, , 21:29 — REGNUM Миротворческая миссия ООН в Демократической республике Конго (МООНСДРК) «понимает гнев и разочарование» жителей поселения Бени, однако просит их воздержаться от поджогов и насилия в отношении миротворцев, 25 ноября передает агентство Reuters.

«Мы понимаем гнев и разочарование населения, но просим понять, что нападение на ООН или местные объекты … на самом деле ослабляет операции конголезской армии», — заявил представитель миссии ООН Матиас Гиллман.

Ранее жители Бени в Конго разграбили и сожгли мэрию и несколько офисов МООНСДРК, погибли гражданский служащий и один миротворец. Поводом для нападений стали обвинения в бездействия миссии во время нападений исламистов.

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