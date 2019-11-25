Бени, Конго, 25 ноября 2019, 21:29 — REGNUM Миротворческая миссия ООН в Демократической республике Конго (МООНСДРК) «понимает гнев и разочарование» жителей поселения Бени, однако просит их воздержаться от поджогов и насилия в отношении миротворцев, 25 ноября передает агентство Reuters.
Ранее жители Бени в Конго разграбили и сожгли мэрию и несколько офисов МООНСДРК, погибли гражданский служащий и один миротворец. Поводом для нападений стали обвинения в бездействия миссии во время нападений исламистов.
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