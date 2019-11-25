Кандагар, Афганистан, , 22:44 — REGNUM 24 ноября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на юге страны заявил, что на территории афганских провинций Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) и Забул (столица провинции — г. Калат) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 14 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории нескольких уездов провинций Кандагар и Забул.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на юге страны, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено шесть укрытий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вместе со всем хранившимся там оружием.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.