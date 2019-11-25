Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Российский телеканал RT был назван «орудием для воздействия» на политику других стран на публичных слушаниях об импичменте Дональду Трампу в американском Конгрессе.

Член Конгресса Майк Конуэй (Республиканская партия), руководивший прежде расследованием о «вмешательстве» РФ в президентские выборы 2016 года, заявил что «RT — это пропагандистская машина, работающая в Соединённых Штатах».

Он спросил, согласна ли с этим утверждением экс-спецпомощник президента и старшего директора по вопросам Европы и России в аппарате американского Совета нацбезопасности Фиона Хилл. Она ответила, что согласна.

Также Конуэй спросил у Хилл, «допустимо ли, чтобы RT использовался как орудие воздействия на политику другой страны», и привёл в пример статью о критике, как он считает, фрекинга сланцевой нефти. Хилл также не стала спорить.

Итоговый вывод Конуэя был таким:

Конуэй «Итак, американцы смотрят RT, и вся дезинформация и пропаганда, которыми их пичкают на этом канале, явно не в интересах Америки».

Напомним, в Конгрессе продолжаются публичные слушания по вопросу инициированной демократами процедуры импичмента Трампу «из-за давления на Зеленского».

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