Варшава, , 22:27 — REGNUM 25 ноября в Канцелярии премьер-министра Польши прошла церемония назначения новых губернаторов (воевод). Об этом сообщает польское новостное агентство Interia.

Новые воеводы были назначены на должности в следующих регионах (воеводствах): Люблинском (Лех Справка), Лодзинском (Тобиаш Бохеньский), Мазовецком (Константы Радзивилл) и Великопольском (Лукаш Миколайчик).

В соответствии с Законом о воеводе и правительственной администрации в воеводстве, воеводу назначает на должность и освобождает от нее премьер-министр страны по предложению министра, ответственного за дела государственного управления, в данный момент это министр внутренних дел и администрации.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил: «Воеводы являются не только глазами и ушами правительства, но и его головой, руками. Они следят за тем, чтобы все функционировало правильно, улучшают и рационализируют процессы. Они предпринимают действия в случае стихийных бедствий, играют ключевую роль в управлении регионом.