Кабул, , 22:38 — REGNUM 25 ноября официальные представители Министерства обороны Исламской Республики Афганистан заявили, что на фоне снижения активности различных террористических группировок в связи с наступлением зимы количество операций Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению боевиков за последние два месяца увеличилось.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», к настоящему моменту Национальные силы безопасности и обороны проводят несколько масштабных операций по уничтожению боевиков, в результате которых террористические группировки понесли серьезные потери.

В свою очередь официальные представили Министерства внутренних дел Афганистана подчеркнули, что за последние восемь месяцев было проведено больше военных операций, чем за весь предыдущий год.

В то же время источники в Национальных силах безопасности и обороны сообщают, что несмотря на приближение зимы боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не снизили свою активность.