Бени, Конго, , 21:21 — REGNUM В городе Бени в Демократической республике Конго произошло несколько столкновений полиции и протестующих, в результате которых погибли как минимум двое человек, десятки получили ранения, 25 ноября передает агентство Reuters.

Конго

Ранее протестующие жители Бени разграбили и сожгли мэрию и несколько зданий миротворческой миссии ООН (МООНСДРК), в ходе чего погибли как минимум один гражданский служащий и один миротворец.

Поводом для беспорядков стали участившиеся нападения исламистов на жителей Бени, от которого население не спасают местные власти, армия и миротворцы ООН.

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