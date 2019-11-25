* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 22:32 — REGNUM 25 ноября ряд афганских источников сообщил, что в столице Катара, городе Дохе, на неофициальном уровне возобновились переговоры и консультации между Соединёнными Штатами Америки и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», стороны обсуждают возможные пути снижения уровня насилия в Афганистане и возобновления официальных переговоров между представителями США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам одного из бывших командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), переговоры между сторонами проходят в тайне, и вопросы, обсуждаемые в ходе встреч, во многом отвечают интересам Афганистана.

В свою очередь официальный представитель президента Афганистана заявил, что США поддерживают постоянные контакты и проводят регулярные консультации с Кабулом по вопросам мирного урегулирования в Афганистане.