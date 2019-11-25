Фарах, Афганистан, , 22:26 — REGNUM 24 ноября группа жителей афганской провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) организовала протест в столице провинции в связи с гибелью восьми гражданских в результате нанесения авиационного удара на территории уезда Пушт Род провинции Фарах 23 ноября текущего года.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», протестующие собрались у резиденции губернатора провинции Фарах, требуя тщательного расследования этого инцидента и привлечения к ответственности лиц, виновных в гибели мирных жителей.

По словам некоторых протестующих, авиационный удар был нанесен, когда мирные жители возвращались домой после молитвы.

Протестующие заявляют, что многие из них потеряли своих родственников в результате вышеупомянутого авиационного удара, призывая правительство ответить, почему пострадали гражданские.

В этой связи главный врач центральной больницы провинции Фарах заявил, что 23 ноября в больницу было доставлено восемь погибших и пять раненых местных жителей.

Официальные лица провинции Фарах подтвердили факт проведения операции на территории уезда Пушт Род, однако никак не прокомментировали информацию о гибели мирных жителей.