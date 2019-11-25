Кабул, , 22:27 — REGNUM 24 ноября министр обороны Исламской Республики Афганистан Асадулла Халид заявил, что Национальные силы безопасности и обороны не допустят каких-либо проявлений насилия в ходе избирательного процесса.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Асадулла Халид сделал это заявление в ходе мероприятия в Кабуле, посвященного участию женщин в обеспечении безопасности и обороны страны.

Министр обороны Афганистана подчеркнул, что он уверен в способностях афганских политиков не допустить перерастания текущей ситуации с выборами в кризис, но если это произойдёт, то Национальные силы безопасности предотвратят любые проявления насилия.

Асадулла Халид отметил, что Национальные силы безопасности и обороны всегда придерживались принципа невмешательства в политическую жизнь страны, и они продолжат неуклонно следовать этому принципу.

Министр обороны добавил, что правительство стремится к установлению прочного мира в стране, но при этом нужно сделать все возможное, чтобы защитить достижения последних 18 лет.