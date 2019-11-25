Тбилиси, , 21:10 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» призывает собравшихся на проспекте Руставели оппозиционеров и их сторонников действовать в рамках закона и выражать протест законными и мирными путями. Если же митингующие предпримут действия которые выйдут за рамки закона, правоохранительные органы будут обязаны отреагировать на нарушения соответствующим образом.

Заявление после совещания в офисе партии «Грузинская мечта» 25 ноября вечером, в ответ на проходящую на проспекте Руставели акцию, сделал один из лидеров парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

«Если люди, которые выражают протест, нарушат закон, государство будет действовать адекватно. Правохранительные органы обязаны не допустить блокирования законодательного органа», — пояснил Мдинарадзе.

По его же информации, парламент завтра продолжит работу в обычном режиме и проведет запланированные заседания. Правящая партия призывает оппозицию прекратить протест и перейти в формат диалога в рамках законодательного органа.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция и ее сторонники 25 ноября вечером устроили шествие по проспекту Руставели, затем провели шумный митинг у здания парламента, после чего окружили парламент живой цепью и намерены заблокировать все входы, чтобы 26 ноября не пустить в здание депутатов и не позволить им провести очередное пленарное заседание.

Полиция пока лишь охраняет правопорядок и не предпринимает против митингующих никаких препятствующих их планам действий.

Главным требованием, которое оппозиция выдвигает властям, является проведение выборов, в том числе досрочных, по новой, пропорциональной системе.

Напомним, что обещание проведения парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе дал избирателям председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Он тем самым загасил волну протеста, которую спровоцировали оппозиционные партии из-за визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Правящая партия разработала проект поправок в Конституцию и представила на рассмотрение парламента, но инициатива вызвала споры внутри «Грузинской мечты».

На пленарном заседании 14 ноября парламент не смог утвердить законопроект, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе, так как против законопроекта выступили мажоритарии. В ответ оппозиция устроила акцию протеста и несколько дней пикетировала здание парламента. 18 ноября митингующие навесили замки на все входы в законодательный орган и не позволяли депутатам войти в парламент и возобновить работу. Полиция и спецназ применили специальные средства и разогнали акцию протеста. После этого оппозиционные партии и различные гражданские организации в течение нескольких дней по всей стране устраивали локальные акции-представления. Одновременно готовились к шествию протеста, которое было назначено на 25 ноября и должно было выразить все масштабы противников нынешней власти. Обещанную масштабность пока оппозиция продемонстрировать не сумела. Число митингующих на центральном проспекте столицы спустя два часа после начала акции заметно поредело. Значительная часть остающихся у здания парламента граждан — сотрудники правоохранительных органов и журналисты.