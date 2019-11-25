Массовость на акции создавали записанные возгласы, свисты и гудки, а также громкие заявления ораторов. А также её умело «демонстрировали» поддерживающие «Национальное движение» телекомпании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Бидзина уйдет», «пропорциональные выборы», «внеочередные выборы», «долой власть олигарха», «самоорганизованный протест положит конец этой власти», «мы победим», «правда на нашей стороне» — такие лозунги выкрикивали в своих речах почти все выступающие. Они подчёркивали, что будут стоять здесь и собираться здесь до тех пор, пока правящая партия не удовлетворит их требования.