Ситуацию в Грузии Европарламент обсудит 27 ноября
Сложившуюся в Грузии ситуацию Европарламент обсудит на заседании в среду, 27 ноября, сообщил на брифинге 25 ноября член партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки. Кроме того, в декабре, по словам Канделаки, Европарламент примет по ситуации в Грузии специальную резолюцию.
Массовость на акции создавали записанные возгласы, свисты и гудки, а также громкие заявления ораторов. А также её умело «демонстрировали» поддерживающие «Национальное движение» телекомпании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Бидзина уйдет», «пропорциональные выборы», «внеочередные выборы», «долой власть олигарха», «самоорганизованный протест положит конец этой власти», «мы победим», «правда на нашей стороне» — такие лозунги выкрикивали в своих речах почти все выступающие. Они подчёркивали, что будут стоять здесь и собираться здесь до тех пор, пока правящая партия не удовлетворит их требования.
«Будем стоять всю ночь» — участники акции протеста у парламента Грузии
«Мы никуда отсюда не уйдем, будем стоять здесь всю ночь», — обратилась к доставленным в Тбилиси со всех концов страны «соратникам» депутат, один из лидеров «Европейской Грузии» Елена Хоштария.
Шествие, назначенное на 25 ноября, должно было выразить все масштабы противников нынешней власти. Но, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, обещанную масштабность пока оппозиция продемонстрировать не сумела.
На пленарном заседании 14 ноября парламент не смог утвердить законопроект, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе, так как против законопроекта выступили мажоритарии. В ответ оппозиция устроила акцию протеста и несколько дней пикетировала здание парламента. 18 ноября митингующие навесили замки на все входы в законодательный орган и не позволяли депутатам войти в парламент и возобновить работу. Полиция и спецназ применили специальные средства и разогнали акцию протеста. После этого оппозиционные партии и различные гражданские организации в течение нескольких дней по всей стране устраивали локальные акции-представления.
Главное требование протестующих — проведение выборов, в том числе досрочных, по новой, пропорциональной системе. Обещание проведения парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе дал избирателям председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Он тем самым загасил волну протеста, которую спровоцировали оппозиционные партии из-за визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Правящая партия разработала проект поправок в конституцию и представила на рассмотрение парламента, но инициатива вызвала споры внутри «Грузинской мечты».
Оппозиция окружила здание парламента живой цепью своих сторонников и намерена заблокировать все входы, чтобы 26 ноября не пустить в здание депутатов и не позволить им провести очередное пленарное заседание.
В Тбилиси началась масштабная акция протеста
Шествие было шумным и сопровождалось свистами, гудками сирен и взрывами хлопушек. Демонстранты с плакатами и флагами заняли всю проезжую часть, и движение по проспекту Руставели в Тбилиси было перекрыто. В результате городской транспорт оказался парализованным.
Потом начались выступления на традиционной трибуне, установленной у здания парламента. Несмотря на то, что народ свезли со всей Грузии, его количество не смогло заполнить полностью проспект и территорию у здания парламента, но организаторов акции это нисколько не смущает.
«Грузинская мечта» призывает митингующих не выходить за рамки закона
Правящая партия «Грузинская мечта» призывает собравшихся на проспекте Руставели оппозиционеров и их сторонников действовать в рамках закона и выражать протест законными и мирными путями. Если же митингующие предпримут действия, которые выйдут за рамки закона, правоохранительные органы будут обязаны отреагировать на нарушения соответствующим образом.
Заявление после совещания в офисе партии «Грузинская мечта» 25 ноября вечером, в ответ на проходящую на проспекте Руставели акцию, сделал один из лидеров парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
В акции принимают участие не только все основные оппозиционные партии и их сторонники, но и многочисленные неправительственные организации, а также различные новообразованные гражданские движения, явно ассоциируемые с партией экс-президента Михаила Саакашвили «Национальное движение».