Киев, 25 ноября 2019, 20:59 — REGNUM Боевики ВСУ положительно относятся к разведению сил в Донбассе, рассказал начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак 25 ноября в интервью информационному агентству Укринформ.
Хомчак сообщил, что в 2016 году, когда он руководил карательной операцией в Донбассе, на участках в районе населённых пунктов Золотое и Петровское уже проводилось разведение. Спустя два года эти участки были самовольно заняты боевиками ВСУ.
Хомчак рассказал, что решение об отведении сил было принято несколько лет назад. Боевики ВСУ в значительном большинстве воспринимают его нормально.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань заявил, что на Украине существует «майдан» — сборище безумных личностей — считающий себя реальной властью в стране. Именно они мешают украинским властям работать.
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