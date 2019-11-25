Киев, , 20:59 — REGNUM Боевики ВСУ положительно относятся к разведению сил в Донбассе, рассказал начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак 25 ноября в интервью информационному агентству Укринформ.

Хомчак сообщил, что в 2016 году, когда он руководил карательной операцией в Донбассе, на участках в районе населённых пунктов Золотое и Петровское уже проводилось разведение. Спустя два года эти участки были самовольно заняты боевиками ВСУ.

«Причём это не было стратегическое решении ни Генштаба, ни командующего операцией. Такая себе инициатива отдельных подразделений. Я не приветствую такую инициативу», — заявил он.

Хомчак рассказал, что решение об отведении сил было принято несколько лет назад. Боевики ВСУ в значительном большинстве воспринимают его нормально.

«Поэтому я сегодня не делал бы слишком большого ажиотажа относительно разведения… К сожалению, те, кто хотят раскачивать ситуацию в государстве, они кричат, что отвод — это сдача позиций, предательство…» — добавил глава генштаба ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань заявил, что на Украине существует «майдан» — сборище безумных личностей — считающий себя реальной властью в стране. Именно они мешают украинским властям работать.

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