Милан, Италия, , 20:53 — REGNUM Во всём мире на площадях митингуют против власти, и только в Италии — против оппозиции, заявил в эфире Rtl в понедельник, 25 ноября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Так он прокомментировал акции так называемого «Движения сардин», направленные против его собственной партии.

Акции инспирированы оппонентами Сальвини, преимущественно из либерального лагеря, которые вынуждены использовать «протестную» (против Сальвини) риторику, потому что их собственная партия не пользуется поддержкой граждан, отмечают наблюдатели.

Сальвини, в свою очередь, возглавляет рейтинг доверия к политикам в Италии (рейтинг «Лиги» — около 33%), но одновременно с этим он же является и лидером антирейтинга с почти аналогичными показателями.