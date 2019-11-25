Милан, Италия, , 20:48 — REGNUM «Движение 5 звезд», бывшие союзники «Лиги» по итальянской коалиции 2018−2019 годов, находится «на пути к вымиранию», заявил в эфире Rtl в понедельник, 25 ноября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Вступив в союз с либералами ради удержания власти, партия популистов таким образом вступила в прямое противоречие с собственной программой и идеологией, где сказано об «антиэлитарности», полагает Сальвини.

«Лига» готова принять в свои ряды тех членов «Движения» и тех ее депутатов, кто разочаровался в решениях своего руководства, отметил также Сальвини. Несколько таких переходов из «Движения» в другие фракции парламента Италии уже произошли.

В последние полтора года рейтинг популистов снизился почти вдвое — с 33% до 17%. В настоящее время совокупный рейтинг правящих партий Италии (42%) заметно ниже совокупного рейтинга правоцентристской оппозиции во главе с «Лигой» (49%).