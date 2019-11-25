Рим, , 20:42 — REGNUM 64,5% граждан Италии не доверяют действующему правительству страны, передает Termometro Politico в понедельник, 25 ноября, со ссылкой на совместный опрос Dire и Tecne.

Это самый высокий показатель недоверия в отношении второго правительства Джузеппе Конте, которое было сформировано либералами и популистами в сентябре 2019 года без проведения выборов.

При этом растет и уровень доверия к правительству (в настоящее время он составляет 25,9%) — оба показателя увеличиваются одновременно за счет снижения доли неопределившихся граждан (9,6% вместо 13,6%).