Богота, , 20:41 — REGNUM Власти Колумбии приняли решение депортировать из страны 59 граждан Венесуэлы, которые, по мнению официальной Боготы, представляют угрозу общественному порядку и национальной безопасности. Об этом сообщается в официальном аккаунте миграционной службы Колумбии в сети микроблогов Twitter.

«Миграционная служба высылает 59 венесуэльцев за нарушение общественного порядка и (угрозу — ИА REGNUM) общественной безопасности», — сказано в сообщении ведомства.

Все эти граждане Венесуэлы были задержаны в ходе беспорядков. В Венесуэлу их отправят самолетом и паромом.

Напомним, что на минувшей неделе в Колумбии прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 200 тыс. человек. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью и экономической политики.