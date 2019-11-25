Тбилиси, , 20:36 — REGNUM Один из лидеров так называемой объединенной оппозиции, лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе в ходе митинга на проспекте Руставели обратился к мобилизованным здесь же сотрудникам полиции и призвал их не мешать участникам акции в осуществлении намеченных планов.

А планы эти, как стало ясно из выступлений ораторов, заключаются в пикетировании главного законодательного органа, и эти действия должны продолжиться до тех пор, пока правительство Грузии не пойдет на уступки и не назначит выборы по пропорциональной системе.

Оппозиция уже окружила здание парламента живой цепью своих сторонников и намерена заблокировать все входы, чтобы 26 ноября не пустить в здание депутатов и не позволить им провести очередное пленарное заседание.

Полиция пока лишь охраняет правопорядок и не предпринимает против митингующих никаких препятствующих их планам действий.

Лидеры оппозиции заявляют, что никуда с проспекта Руставели не уйдут и проведут здесь всю ночь, чтобы не позволить властям спокойно провести завтрашнее заседание парламента. Главным требованием, которое оппозиция выдвигает властям, является проведение выборов, в том числе досрочных, по новой, пропорциональной системе.

Напомним, что обещание проведения парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе дал избирателям председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Он тем самым загасил волну протеста, которую спровоцировали оппозиционные партии из-за визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Правящая партия разработала проект поправок в Конституцию и представила на рассмотрение парламента, но инициатива вызвала споры внутри «Грузинской мечты».

На пленарном заседании 14 ноября парламент не смог утвердить законопроект, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе, так как против законопроекта выступили мажоритарии. В ответ оппозиция устроила акцию протеста и несколько дней пикетировала здание парламента. 18 ноября митингующие навесили замки на все входы в законодательный орган и не позволяли депутатам войти в парламент и возобновить работу. Полиция и спецназ применили специальные средства и разогнали акцию протеста. После этого оппозиционные партии и различные гражданские организации в течение нескольких дней по всей стране устраивали локальные акции-представления. Одновременно готовились к шествию протеста, которое было назначено на 25 ноября и должно было выразить все масштабы противников нынешней власти. Обещанную масштабность пока оппозиция продемонстрировать не сумела.