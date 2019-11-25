Нью-Йорк, США, , 20:31 — REGNUM Постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций Николя де Ривьер заявил, что состав Совета Безопасности организации должен быть расширен до 25 членов. Об этом он сказал сегодня, 25 ноября, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи.

По его словам, Франция поддерживает идею расширения состава Совета Безопасности — как за счет постоянных, так и за счет непостоянных членов. В качестве новых постоянных членов Франция предлагает Германию, Японию, Бразилию и Индию. Среди непостоянных членов надо увеличить присутствие африканских стран.

«Расширенный Совбез мог бы вмещать до 25 представителей, включая новых постоянных и непостоянных членов», — сказал де Ривьер.

Напомним, сейчас в составе Совбеза ООН 15 членов — пять постоянных с правом вето и 10 непостоянных, которые меняются каждые два года.