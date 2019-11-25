Вашингтон, , 20:30 — REGNUM Военные контингенты США на севере Сирии возобновляют широкомасштабные операции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 25 ноября The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

Конкретных дат и координат этих операций издание не приводит.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения правительства этой страны.

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