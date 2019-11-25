Стокгольм, , 20:58 — REGNUM После оживленных дебатов, состоявшихся в ходе национального съезда Шведских демократов, руководство партии одержало верх над теми, кто выступал за еще большее сокращение сферы государственного контроля и вмешательства в дело управления страной. Об этом 25 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Утром 24 ноября атмосфера в зале, где проходил съезд Шведских демократов, накалилась после того, как на повестку дня было поставлено обсуждение вопросов культурной сферы в Швеции. Большая часть дебатов касалась будущего государственной службы в области культуры. Выдвинутые предложения затрагивали как сокращение государственного финансирования, так и изучение возможности продажи двух шведских общественных ресурсов, финансируемых государством. Речь шла о канале SVT2 и шведском радио P3.

В одном из озвученных предложений предусматривалось финансирование в рамках государственного бюджета. В свою очередь, совет партии решительно возражал против аргумента о том, что этот шаг увеличит расходы правительства на содержание различных структур, которые требуют выделения средств из бюджета страны.

Совет партии поддержал предложение, которое призывало сохранить государственную поддержку этим ресурсам. В то же время руководство Шведских демократов высказалось за уменьшение затрат на оказание подобной финансовой помощи. В результате, совет партии победил с небольшим перевесом (88 против 77). Предложения тех, кто выступал за дальнейшее сокращение государственной службы в телекоммуникационных компаниях, были отвергнуты. Таким образом, Шведские демократы намерены значительно снизить стоимость государственного финансирования, но при этом не закрывать никаких вещательных каналов и радиостанций на территории страны.