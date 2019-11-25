Иерусалим, , 20:22 — REGNUM С территории сектора Газа в сторону Израиля произведён запуск ракеты, сообщает 25 ноября пресс-служба армии обороны Израиля.

По данным израильских военных, ракетный пуск был одиночным и не нанёс ущерба. Сигнализация угрозы ракетного нападения сработала на открытой местности.

«Некоторое время назад был зафиксирован один пуск из сектора Газа в сторону Израиля», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетные запуски с территории палестинского анклава на данный момент рассматриваются Израилем как главная угроза безопасности.

Реактивные снаряды частично изготавливаются кустарным способом на территории сектора Газа.

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