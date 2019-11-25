Киев, , 20:36 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.

«Третий депутат… был исключён из партии «Слуга народа», и мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очистка, потому что мы действительно партия народная: мы служим народу Украины. И набрали людей из народа — обычных людей», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что партия «Слуга народа» будет очищаться от людей с уголовным прошлым, а также тех, кто участвует в «договорняках».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Иванисов отбывал срок за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом.

Читайте также: Депутат Рады от «Слуги народа» был осуждён за изнасилование — СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил, что заставит Иванисова сложить мандат, если подтвердится история с судимостью. Отметим, что исключение из фракции «Слуга народа» не означает, для депутата утрату мандата.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский пообещал очистить партию «Слуга народа» от людей с судимостями