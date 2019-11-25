Киев, 25 ноября 2019, 20:36 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
Он отметил, что партия «Слуга народа» будет очищаться от людей с уголовным прошлым, а также тех, кто участвует в «договорняках».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Иванисов отбывал срок за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом.
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Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил, что заставит Иванисова сложить мандат, если подтвердится история с судимостью. Отметим, что исключение из фракции «Слуга народа» не означает, для депутата утрату мандата.
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