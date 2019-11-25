Тбилиси, , 20:16 — REGNUM Участники акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси объявили о начале пикетирования здания парламента Грузии. С призывом последовать за лидерами и окружить парламент живой цепью к собравшимся на проспекте сторонникам обратилась один из лидеров «Европейской Грузии» Елена Хоштария.

Она попросила всех следовать указаниям лидеров оппозиции и начать окружение парламента с боковых улиц с тем, чтобы завтра не допустить депутатов в здание законодательного органа и не позволить возобновить заседание.

«Мы никуда отсюда не уйдем, будем стоять здесь всю ночь», — обратилась к доставленным в Тбилиси со всех концов страны «соратникам» депутат Хоштария. Ее слова сопровождались традиционным свистом и гудками сирен.

В акции принимают участие не только все основные оппозиционные партии и их сторонники, но и многочисленные неправительственные организации, а также различные новообразованные гражданские движения, явно ассоциируемые с партией экс-президента Михаила Саакашвили «Национальное движение».

До начала митинга оппозиция и ее сторонники устроили шествие по проспекту Руставели и перекрыли движение по центральной магистрали столицы.

Напомним, что обещание проведения парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе дал избирателям председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Он тем самым загасил волну протеста, которую спровоцировали оппозиционные партии из-за визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Правящая партия разработала проект поправок в Конституцию и представила на рассмотрение парламента, но инициатива вызвала споры внутри «Грузинской мечты».

На пленарном заседании 14 ноября парламент не смог утвердить законопроект, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе, так как против законопроекта выступили мажоритарии. В ответ оппозиция устроила акцию протеста и несколько дней пикетировала здание парламента.

18 ноября митингующие навесили замки на все входы в законодательный орган и не позволяли депутатам войти в парламент и возобновить работу. Полиция и спецназ применили специальные средства и разогнали акцию протеста. После этого оппозиционные партии и различные гражданские организации в течение нескольких дней по всей стране устраивали локальные акции-представления.

Одновременно готовились к шествию протеста, которое было назначено на 25 ноября и должно было выразить все масштабы противников нынешней власти. Обещанную масштабность пока оппозиция продемонстрировать не сумела.