Стокгольм, , 20:48 — REGNUM В Швеции члены Умеренной коалиционной партии требуют ответа от правительства по поводу министра обороны Ирака Наджаха аль-Шаммари, который оказался гражданином Швеции, а также получал социальные пособия от шведских властей в течение нескольких лет. Об этом 25 ноября сообщило шведское издание SVT.

«Есть много вопросов относительно человека, который смог пользоваться шведской системой социального страхования в течение многих лет без привлечения к себе внимания. Особенно после того, как он стал членом правительства в Ираке», — заявил лидер фракции Умеренных в Риксдаге Тобиас Биллстрем.

После того, как в последние дни в различных средствах массовой информации Швеции появились сведения о том, что министр обороны Ирака Наджах аль-Шаммари является гражданином Швеции и получал социальные выплаты, на которые он не имел права, Умеренные требуют ответов от правительства Швеции, контролируемого Социал-Демократами.

Тобиас Биллстрем намерен вызвать министра социального обеспечения Ардалану Шекараби и министра юстиции Морган Йоханссона, которые являются членами Социал-Демократов, в Комитет социального страхования Риксдага для дачи объяснений. Умеренные намерены узнать, как решался вопрос о предоставлении социальных пособий иракскому министру.