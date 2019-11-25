Москва, , 20:13 — REGNUM В министерстве юстиции России назвали причину иска к политической партии «Гражданская инициатива». Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Минюста.

Причина иска в том, что Минюст после плановых проверок партии в 2018 году два раза выносил предупреждение политической организации. Все нарушения партия должна была устранить до 04.10.2019, но не сделала этого.

В итоге Минюст попросил Верховный суд приостановить деятельность партии «Гражданская инициатива». Слушания по иску назначены на 14 января 2020 года.