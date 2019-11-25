Стокгольм, , 20:19 — REGNUM По данным шведских информационных агентств, Наджах аль-Шаммари, исполняющий обязанности министра обороны Ирака, зарегистрирован в одном из пригородов Стокгольма. Шведская полиция подтвердила, что в настоящее время проводится предварительное расследование в отношении иракского министра и его семьи по факту выплат социальных пособий, которые осуществляли шведские органы соцзащиты. В то же время Прокуратура Швеции заявила, что в отношении иракского министра ведутся уголовные следственные действия. Об этом 25 ноября сообщило шведское издание SVT.

На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Ирака Наджах аль-Шаммари, который вступил в должность в июне этого года, является гражданином Швеции и зарегистрирован под другим именем в одном из пригородов Стокгольма.

Сообщается, что в настоящее время он находится под следствием, организованным шведскими правоохранителями. Это подтвердил Ян Гранквист, сотрудник отдела по борьбе с мошенничеством в полиции Стокгольма, который также является следователем по этому делу.

«Со своей стороны мы начали предварительное расследование уже 8 ноября этого года. Я могу заявить, что в настоящее время в связи с данным делом два человека находятся в статусе подозреваемых», — заявил Ян Гранквист.