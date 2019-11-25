Киев, , 20:10 — REGNUM В партии «Слуга народа» продолжается процесс очищения, из состава политической силы исключен уже третий депутат, заявил в своем видеообращении вечером 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в партию набрали «людей из народа» и при этом лидеры политсилы, напомнил Зеленский, всегда говорили, что при обнаружении чего-то криминального сразу будут принимать меры.

«Если будем находить что-то криминальное, какие-то новости будут про договорняки или уголовные дела — будем исключать… Самое главное — это не количество депутатов, главное — чтобы это были честные, профессиональные люди», — подчеркнул украинский президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее из фракции «Слуга народа» исключили двух народных депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, мотивировав это решение постоянными голосованиями вопреки позиции политической силы. Фамилию третьего исключенного Зеленский не назвал, однако, видимо, речь идет о депутате Романе Иванисове, криминальное прошлое которого обнаружилось неделей ранее.

Стоит отметить, что исключенные из «Слуги народа» политики остаются депутатами Верховной рады и могут примкнуть к другой фракции или же вести самостоятельную политическую деятельность в парламенте.