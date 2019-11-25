Бишкек, , 20:07 — REGNUM «У прошедшей в Бишкеке акции против коррупции есть несколько ключевых особенностей», — сказал киргизстанский политолог Марс Сариев, комментируя ИА REGNUM митинг, прошедший сегодня, 25 ноября, в центре столицы Киргизии.

По мнению эксперта, первой особенностью сегодняшней акции в Бишкеке стал «внутренний запрос на изменение ситуации».

»В отличие от апрельской революции 2010 года, когда внешние игроки активно подключились и дирижировали процессом в Киргизии, нынешняя ситуация складывается иначе. Недовольство прогнившей коррумпированной системой исходит «снизу» от людей далеких от политики. Я беседовал с жителями регионов и они считают, что 700 миллионов долларов (сумма, которая по данным журналистов была незаконно выведена из Киргизии — прим. ИА REGNUM) были украдены лично у них. На фоне постоянной нехватки средств, работы и перспектив возмущение людей объяснимо».

Второй особенностью, которая сыграла определенную роль в событиях 2005 и 2010 годов стала региональная конкуренция политических элит. Этот признак, по мнению Сариева, присутствует и в нынешней ситуации.

«Когда идет усиление одного из кланов или политических групп оставшиеся игроки закономерно становятся слабее. Это не может не тревожить элиты, которых отстранили от освоения ресурсов. Нарушается баланс, на котором строится политическая система Киргизии».

Третьей особенностью политолог назвал «качественную медийную кампанию», которая сопровождает журналистское расследование и акцию протеста в Бишкеке.

«Сегодняшний митинг на площади вполне можно назвать результатом работы гражданского общества Киргизии — журналистов, правозащитников и активистов. Журналисты проделали хорошую работу — описали схему вывода средств и рассказали своей аудитории кто в этом замешан. Правозащитники и активисты призвали расследовать озвученную журналистами информацию и менять систему, которая допускает обворовывание своих граждан».

Говоря о возможной реакции властей Киргизии на сегодняшний митинг, политолог подчеркнул, что «проигнорировать событие не получится».

«Одним из промежуточных решений станет арест людей, чьи имена упоминаются в журналистском расследовании. Другим, более мягким вариантом станет публичное дистанцирование официального Бишкека от названных лиц».