Стокгольм, , 20:18 — REGNUM Правительство Швеции заявило, что повышение налога на бензин в стране не является настолько опасным, чтобы заставить людей относится к этому с излишней тревогой. По словам члена Зеленой партии Швеции и министра окружающей среды и климата Изабеллы Лёвин, в месяц дополнительные расходы составят примерно «несколько шведских крон» или кусок пиццы.

В конце года в Швеции вновь вводится так называемая «повышенная индексация», согласно которой налог на бензин автоматически будет повышаться каждый год.

Однако тот факт, что цены на бензин в Швеции неоправданно высоки, не тревожит Изабеллу Лёвин. Она заявила, что 200 литров бензина в месяц будут стоить всего на 3 доллара дороже. По ее словам Швеция — «богатая страна», и она не должна перекладывать свои проблемы на бедные страны.

«Когда мы говорим о повышении налога на бензин, это звучит так, как будто этот шаг сделает из людей бездомных, но вопрос только лишь в паре долларов. Это все равно, что четверть пиццы. Такое сравнение также было бы уместным по отношению к недавнему понижению налогов для сельской местности», — заявила министр.