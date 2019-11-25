Стокгольм, , 20:15 — REGNUM Члену Социал-Демократов и премьер-министру Швеции Стефану Лёвену оказали поддержку его же однопартийцы, заявив, что его недавние высказывания о миграции были «наилучшими». Положительно о деятельности премьер-министра отозвался видный член Социал-Демократов Ларс Стернквист. Об этом 25 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

Интервью премьер-министра Стефана Лефвена, данное им 17 ноября шведскому изданию SVT, запомнилось многим как огромная неудача. Даже Aftonbladet, партийная газета Социал-Демократов, назвала интервью катастрофой. Во время интервью Лёвен утверждал, что нет никакой связи между преступностью и миграцией.

Партийный функционер Ларс Стернквист, считающийся одним из наиболее влиятельных Социал-Демократов, полагает, что падение рейтинга партии вызвано не только ростом насилия со стороны организованных преступных группировок, но и в том числе неспособностью различных партий объединиться при решении важных для страны вопросов. По его словам, поддержка Стефана Лёвена среди членов Социал-Демократов по-прежнему сильна.