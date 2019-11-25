Бишкек, , 20:01 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 ноября, встретился с исполняющим обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерием Семериковым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Они обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках ОДКБ и подготовке к заседанию совета коллективной безопасности, который должен будет пройти 28 ноября в киргизской столице.

И. о. генсекретаря Семериков рассказал президенту Киргизии о готовности документов, вносимых на рассмотрение заседаний совета министров иностранных дел, совета министров обороны, комитета секретарей советов безопасности и предстоящей сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.

В свою очередь Жээнбеков отметил, что Киргизия заинтересована в повышении роли и значения ОДКБ в решении региональных и международных вопросов.