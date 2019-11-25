Тбилиси, , 20:01 — REGNUM Лидеры объединенной оппозиции, которые свезли своих сторонников со всех регионов Грузии в столицу, в 19:00 часов, как и обещали, устроили шествие по проспекту Руставели, а спустя полчаса начали акцию у здания парламента Грузии.

В акции принимают участие не только все основные оппозиционные партии и их сторонники, но и многочисленные неправительственные организации, а также различные новообразованные гражданские движения, явно ассоциируемые с партией экс-президента Михаила Саакашвили «Национальное движение».

Шествие было шумным и сопровождалось свистами, гудками сирен и взрывами хлопушек. Демонстранты с плакатами и флагами заняли всю проезжую часть, и движение по проспекту Руставели в Тбилиси было перекрыто. В результате городской транспорт оказался парализованным.

Потом начались выступления на традиционной трибуне, установленной у здания парламента. Несмотря на то, что народ свезли со всей Грузии, его количество не смогло заполнить полностью проспект и территорию у здания парламента, но организаторов акции это нисколько не смущает.

Мы попытались спросить у митингующих, чего они хотят, и они лишь заученно повторяли, что хотят пропорциональных выборов и поддерживают требования оппозиции. На вопрос, какую именно из оппозиционных партий поддерживают, многие ответить не смогли. Явно было, что народ привезли из отдаленных городов и сел, пообещав за присутствие на митинге определенную плату. Впрочем, именно так и устраивались в Грузии до сих пор все акции.

Массовость на акции создавали записанные возгласы, свисты и гудки, а также громкие заявления ораторов. А также ее умело «демонстрировали» поддерживающие «Национальное движение» телекомпании.

«Бидзина уйдет», «пропорциональные выборы», «внеочередные выборы», «долой власть олигарха», «самоорганизованный протест положит конец этой власти», «мы победим», «правда на нашей стороне», такие лозунги выкрикивали в своих речах почти все выступающие и подчеркивали, что будут стоять здесь и собираться здесь до тех пор, пока правящая партия не удовлетворит их требования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, после состоявшегося 25 ноября утром совещания в офисе правящей партии генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе сообщил, что нужного количества голосов для утверждения очередных изменений в Конституцию правящее большинство набрать не может, поэтому переход на пропорциональную систему выборов откладывается до 2024 года, как это и предусмотрено ныне действующей Конституцией, а выборы 2020 года пройдут по старой смешанной избирательной системе. Кроме того, Каладзе заявил, что параллельно парламентским выборам 2020 года или местным выборам 2021 года будет проведен плебисцит по инициативе группы мажоритарных депутатов о переходе Грузии полностью на мажоритарную систему выборов парламента.

Напомним, что обещание проведения парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе дал избирателям председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Он тем самым загасил волну протеста, которую спровоцировали оппозиционные партии из-за визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

На пленарном заседании 14 ноября парламент не смог утвердить законопроект, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе, так как против законопроекта выступили мажоритарии. Оппозиция вновь объявила волну акций протеста и на 25 ноября планирует масштабное шествие, в котором должны принять участие жители со всех регионов страны.