Киев, , 19:59 — REGNUM Нынешняя власть Украины гордится, что Верховная рада приняла закон о продаже земли в первом чтении, проголосовала за снятие моратория, заявил в своем видеообращении, обнародованном вечером 25 ноября, президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский в очередной раз подтвердил, что ко второму чтению документ будет значительно переработан. Ключевое изменение состоит в том, что приобрести украинскую землю иностранцы смогут только после решения референдума.

«Референдум — наше предвыборное обещание, целый пакет законов о народовластии примут в ближайшее время», — сказал президент Украины.

Среди других изменений он отметил уменьшение «земельного лимита» (возможное количество земли в одних руках, в первоначальной редакции было 200 тыс. га), и выделение из госбюджета 4 млрд гривен дополнительно на поддержку «маленьких» фермеров.

ИА REGNUM напоминает, что в первом чтении продажу земли поддержали 240 депутатов при 226 необходимых, причем 227 проголосовавших представляли фракцию «Слуга народа», а остальные 13 были внефракционные. Уже в декабре Верховная рада может принять законопроект о продаже земли во втором чтении и в целом. Правительство в Киеве предполагает, что рынок полноценно начнет работать с 1 октября 2020 года.