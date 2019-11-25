Доха, , 19:54 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего визита в Катар приехал на турецкую военную базу и встретился с военнослужащими армии Турции, сообщает 25 ноября агентство Anadolu.

В ходе визита на базу, Эрдоган заявил, что военный контингент Турции является гарантом безопасности Катара.

Турецкий президент подчеркнул, что безопасность Катара для Анкары имеет такое же важное значение, как и защита интересов самой Турции, а турецкая военная база в Катаре повышает его оборонный потенциал.

«Присутствие Турции не должно никого беспокоить. Начиная с 2017 года, когда разразился кризис в отношениях между Дохой и рядом арабских стран Персидского залива, турецкие военные продолжают оставаться гарантом безопасности Катара. Мы выступаем за скорейшее прекращение кризиса, который продолжается уже 2,5 года», — цитирует агентство слова президента Турции.

Кроме того, Эрдоган сообщил о завершении строительства новой казармы на базе ВС Турции в Катаре.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром и закрыли морские, воздушные и сухопутные границы для катарских самолетов, кораблей и автомобилей, устроив, таким образом, транспортную блокаду.

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