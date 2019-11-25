Бишкек, , 19:53 — REGNUM Правительство Киргизии твердо настроено навести порядок в системе таможенной службы. Об этом сегодня 25 ноября, сообщает пресс-служба правительства, комментируя разгоревшийся в республике скандал, связанный с коррупцией в таможенном ведомстве и убийством китайского бизнесмена Айеркена Саймаити.

В правительстве отмечают, что описанную в материалах журналистского расследования информацию о коррупционных действиях бывших и действующих высокопоставленных сотрудников таможни тщательно изучаются правоохранительными органами и спецслужбами.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести расследование в сжатые сроки.

При этом глава правительства подчеркнул, что существующие механизмы антикоррупционных мер недостаточно эффективны, поскольку только кадровыми решениями невозможно добиться кардинальных перемен в работе таможни.

А потому, как отмечает премьер, в таможенной службе активно внедряются новые технологии контроля с применением электронных систем, которые в ближайшем будущем позволят в режиме он-лайн наблюдать за работой таможенников и получать всю информацию о проходящих через таможню грузах.

ИА REGNUM напоминает, что киргизстанские СМИ провели расследование, посвященное коррупции в таможенной службе Киргизии, а также о причастности к ней влиятельного уйгурского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

Также в этих материалах фигурируют имена бывшего заместителя председателя таможенной службы Райымбека Матраимова и недавно убитого в Стамбуле китайского предпринимателя Айеркена Саймаити, принимавшего участие в выводе из Киргизии $700 млн.