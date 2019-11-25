Москва, , 19:53 — REGNUM Граждане РФ ещё в 2014 году поддерживали расширение норм самообороны и проблема до сих остро стоит и требует решения, считает депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении в скором времени внести в Госдуму законопроект о расширении пределов допустимой самообороны. Так, отмечает он, для защиты себя жертве не следует ждать применения оружия или других средств со стороны нападающего.

«Мы это предлагали еще в 2014 году! Я вносил на рассмотрение Госдумы четыре законодательные инициативы: первая расширяла права граждан на самооборону путем исключения вообще каких-либо пределов самообороны если нападение происходит с применением оружия (вплоть до причинения смерти), разрешала защищать свою собственность и позволяла использовать для защиты любые средства если они не создают угрозу окружающим», — отметил Журавлев на своей странице в Facebook.

Сопутствующие инициативы депутата прописывали в Уголовном кодексе отдельный пункт об отмене отягчающего обстоятельства для использования оружия при самообороне, а также предлагали рассматривать такие уголовные дела с участием суда присяжных.

«Четвертая инициатива представляла собой полномасштабный закон «О самообороне», который регламентировал все нюансы самообороны, в том числе и возможный вред, который может быть причинен нападающему в случае покушение на то или иное преступление», — отметил Журавлев.

По его словам, ни один законопроект до сих пор не был принят. Между тем, напоминает он, за расширение прав граждан на самооборону было отдано более 200 тысяч голосов граждан.

«В 2019 году проблема по-прежнему острая, также 9 из 10 судов по делам заканчиваются обвинительным приговором за самооборону. То есть смелые и активные граждане садятся в тюрьму лишь потому, что не захотели быть пассивными жертвами подонков. И действующее законодательство фактически защищает преступников, отказывая людям в праве на эффективную самооборону. Это абсолютно неприемлемая ситуация», — пишет Журавлев.

Он поддержал идею Жириновского и предложил объединить усилия, чтобы добиться справедливости для граждан.